Раскрыты предпочтения россиян при покупке нижнего белья

Wildberries: россияне предпочитают трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов

Аналитическая служба ретейлера Wildberries раскрыла предпочтения россиян при покупке нижнего белья. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 5 августа.

Согласно полученным данным, в первом полугодии 2022 года россияне приобрели 10,5 миллиона единиц трусов, что на 100 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, вырос спрос на продукцию отечественного производства: 67 процентов общих продаж трусов пришлись на российские бренды.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов. Чаще всего потребители покупают белье в упаковках по три-пять штук одновременно. Больше всего денег на белье за один раз тратят клиенты, проживающие на Чукотке (1703 рубля), а также в Магаданской области (1533 рубля) и в Москве (1491 рубль).

По информации Wildberries, москвичи предпочитают боксеры, а москвички — модное белье с завышенной талией. В то же время на Чукотке мужчины выбирают серые семейные трусы, а женщины — хлопковые черные слипы. Что касается россиян из Магаданской области, как правило, они заказывают трусы-плавки или яркие трусы модели бразильяно.

В ноябре 2021 года редакторы издания Tyla назвали причину, по которой к передней части женских трусов часто пришивают бант. Журналисты пояснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.