Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыты предпочтения россиян при покупке нижнего белья

Wildberries: россияне предпочитают трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов

Скриншот: Wildberries

Аналитическая служба ретейлера Wildberries раскрыла предпочтения россиян при покупке нижнего белья. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 5 августа.

Согласно полученным данным, в первом полугодии 2022 года россияне приобрели 10,5 миллиона единиц трусов, что на 100 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, вырос спрос на продукцию отечественного производства: 67 процентов общих продаж трусов пришлись на российские бренды.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются трусы из хлопка черного, серого или голубого цветов. Чаще всего потребители покупают белье в упаковках по три-пять штук одновременно. Больше всего денег на белье за один раз тратят клиенты, проживающие на Чукотке (1703 рубля), а также в Магаданской области (1533 рубля) и в Москве (1491 рубль).

Материалы по теме:
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
31 июля 2022

По информации Wildberries, москвичи предпочитают боксеры, а москвички — модное белье с завышенной талией. В то же время на Чукотке мужчины выбирают серые семейные трусы, а женщины — хлопковые черные слипы. Что касается россиян из Магаданской области, как правило, они заказывают трусы-плавки или яркие трусы модели бразильяно.

В ноябре 2021 года редакторы издания Tyla назвали причину, по которой к передней части женских трусов часто пришивают бант. Журналисты пояснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о взятии Песков
Белый дом вызвал посла Китая из-за Тайваня
Кремль назвал Францию недружественным государством
Подтвердилась версия подрыва опоры ЛЭП в Курской области
Белоруссия и Казахстан проведут совместные учения
Иностранец напал с ножом на российского полицейского
В Грузии призвали немедленно реагировать на притеснение россиян
Раскрыты предпочтения россиян при покупке нижнего белья
Раскол между Зеленским и мэрами городов Украины объяснили
Волгоград и Челябинск обогнали Москву по росту цен на «вторичку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.