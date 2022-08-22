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Стали известны сроки открытия Reebok в России

Журналисты Mash сообщили, что бренд Reebok возобновит работу в России после 15 сентября

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok вновь возобновит деятельность в России после 15 сентября. Сроки открытия магазинов стали известны журналистам Mash.

По информации издания, торговые точки бренда до сих пор не начали работу, поскольку американское руководство марки еще не передало магазины турецкому холдингу FLO Retailing. Данный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Ранее также сообщалось, что компания FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них: Garamond, Miss F, Lumberjack и другие.

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Майя Пономаренко
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