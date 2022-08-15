Владелец Reebok будет продавать обувь на российских маркетплейсах

«Ъ»: владелец российского подразделения Reebok начнет продавать обувь на маркетплейсах

Турецкий холдинг FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее он приобрел бизнес американской компании Reebok в России.

По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них, Garamond, Miss F, Lumberjack и другие. На сайте маркетплейса уже появляются бренды с этими названиями в категории мужской и женской обуви.

В мае источники «Коммерсанта» сообщили, что FLO Retailing приобрел российское подразделение спортивного бренда Reebok, компания до этого приостановила работу в стране. Собеседник издания уточнил, что турецкому ретейлеру перешли более ста точек продаж Reebok, которые новый владелец переименует.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте бренд Reebok, принадлежавший Adidas, был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро. В мае сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение сети.