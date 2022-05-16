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Reebok продал свой бизнес в России

«Ъ»: турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Так, близкий к FLO собеседник издания подтвердил, что сделка уже закрыта. Турецкой компании досталось более 100 точек продаж Reebok.

Сумма более 100 магазинов бренда оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. При этом гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров допустил, что Reebok продал свой бизнес в стране не более чем за 500 миллионов рублей.

FLO Retailing развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas, которому в тот момент принадлежал Reebok, временно закрыл магазины и прекратил онлайн-торговлю своей продукцией. В марте бренд Reebok был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

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Марина Совина
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