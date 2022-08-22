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Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся

В Ростовской области пьяный 17-летний подросток на Lada сбил двух школьников

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Новошахтинске Ростовской области 17-летний подросток на чужой Lada сбил двух школьников. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет KP.RU.

По данным инспекции, авария произошла на улице Полевой. Подросток наехал на россиян 15 и 16 лет, которые шли по краю дороги.

«В результате ДТП 15-летний пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, 16-летнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь», — уточнили в управлении ГИБДД. Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов нашли подростка, который скрылся с места ДТП. Предварительно, на Lada ему дал прокатиться знакомый — последнему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее в Республике Алтай пьяный несовершеннолетний подросток угнал иномарку, сбил пешехода на тротуаре в селе Соузга и скрылся. Школьник не реагировал на требования полицейских остановиться.

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Анастасия Шейкина
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