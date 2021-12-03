Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд, сбил пешехода и попал на видео

В Республике Алтай пьяный подросток устроил GTA-заезд на иномарке и сбил пешехода

В Республике Алтай пьяный несовершеннолетний подросток угнал иномарку, сбил пешехода на тротуаре в селе Соузга и скрылся. О GTA-заезде подростка сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, ее цитирует портал «МВД медиа».

На опубликованных кадрах видно, что угнанный автомобиль движется по встречной полосе и обочине, иногда едет по дороге «змейкой». Водитель устраивает аварийные ситуации, съезжает в кювет, но продолжает движение. Видеозапись заканчивается тем, что сотрудник полиции бежит за автомобилем на территории, где располагаются частные дома, и пытается открыть дверь движущейся иномарки.

По словам Волк, задержанному подростку 16 лет. Несовершеннолетний водитель также попал в ДТП с автомобилем Lada. Он не реагировал на требования полицейских остановиться.

Официальный представитель МВД добавила, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Также полицейские составили протоколы об административном нарушении.

Ранее во Владивостоке пьяный подросток разбил 11 машин. Серия аварий произошла на выезде со двора, никто не пострадал.