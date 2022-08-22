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Раскрыто влияние смога в Москве на работу аэропортов

Росавиация: московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на смог
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, несмотря на смог. О влиянии метеоусловий на полеты сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском проходит в плановом порядке. Отмен и задержек рейсов нет.

Ранее, 21 августа, в Москву вернулся запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Он снова ощущается в ряде районов столицы, видна легкая дымка.

О запахе сообщают жители северо-запада, юго-запада и востока города. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в настоящий момент смог не представляет опасности.

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Мария Гейн
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