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Москвичам спрогнозировали уход смога из столицы

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что московский смог не представляет опасности

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Московский смог не представляет опасности, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал, когда дымка и запах гари покинут столицу.

Дискомфортно, но неопасно

Запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области вернулся в Москву утром в воскресенье, 21 августа. Он снова ощущается в ряде районов столицы, видна легкая дымка. О запахе сообщают жители северо-запада, юго-запада и востока Москвы. В центре города в небе также наблюдается небольшая задымленность, ощущается специфический запах гари.

Мы говорим о том, что идет перемещение загрязнения, но очень важно не гиперболизировать эту проблему

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

«В 2010 году, когда горели торфяники, содержание вредных веществ в атмосфере превышало санитарно-гигиенические нормы. Они называются ПДК — предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Превышение ПДК тогда было в разы. Сейчас его нет. И это очень важно», — отметил Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что дискомфорт и запах в столице действительно присутствуют, однако они не представляют опасности. «Если очаги пожаров будут локализованы и потушены, то можно ожидать, что во второй половине недели уже не будет и запах. Но тут прогнозировать очень сложно», — добавил он.

Распространение смога

Роман Вильфанд объяснил, что на формирование и распространение смога влияет несколько факторов. «Прежде всего, это работа с очагами пожаров. Насколько я знаю, Гидрометцентр взаимодействует с Рослесхозом, идет интенсивная работа по локализации пожара. Не только природа определяет состояние загрязнения в атмосфере, но и люди. Как только пожары прекратятся, не будет смога», — заявил специалист.

Также на распространение смога влияют и воздушные массы, сообщил глава Гидрометцентра.

«Сейчас воздушные массы перемещаются с Юго-Востока. Понятно, что если Рязанская область находится к Юго-Востоку от Москвы, то именно оттуда идут продукты перемещения», — рассказал Вильфанд. Он дополнил, что направление воздушных масс в ближайшие дни существенно не изменится.

Чрезвычайная пожароопасность

Метеоролог предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

К сожалению, погода не дает возможность расслабиться

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра России

«Класс пожарной опасности определяется как состоянием атмосферы в недавнем прошлом, так и прогностическими характеристиками. Нет смысла доказывать, что действительно погода очень жаркая в августе, и осадков выпало мало. Их, кстати, мало выпало и в июле в Московской и Рязанской областях — примерно две третьи от месячной нормы», — поведал он.

Также Вильфанд напомнил, что лесные пожары не возникают сами по себе, даже если введен пятый класс чрезвычайной опасности.

«Пожары возникают из-за антропогенного фактора (из-за деятельности человека), но природа «способствует» тому, чтобы эти пожары распространялись. Сейчас введен режим очень тщательного анализа и мониторинга», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что жителей деревни Ольгино Рязанской области временно отселят из-за ухудшения погодных условий, вызванных пожарами. Было принято решение полностью эвакуировать всех 25 жителей деревни Ольгино.

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Алена Шевченко
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