Силовые структуры
Бывшего российского судью осудят за получение взятки
В Республике Адыгея рассмотрят дело о взятке в отношении бывшего судьи
В Республике Адыгея Верховный суд рассмотрит дело бывшего федерального судьи Майкопского городского суда о коррупции. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает «АиФ».
По данным издания, в ноябре 2021 года мужчина согласился за вознаграждение удовлетворить икс гражданина об изъятии из незаконного владения транспортного средства у ответчика. За это он получил взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако фигуранта задержали.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Полномочия судьи были прекращены.
Ранее стало известно, что в Татарстане бывшего инспектора ДПС ГИБДД осудили на пять лет за мошенничество.