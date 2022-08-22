Бывшего российского судью осудят за получение взятки

В Республике Адыгея рассмотрят дело о взятке в отношении бывшего судьи

В Республике Адыгея Верховный суд рассмотрит дело бывшего федерального судьи Майкопского городского суда о коррупции. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает «АиФ».

По данным издания, в ноябре 2021 года мужчина согласился за вознаграждение удовлетворить икс гражданина об изъятии из незаконного владения транспортного средства у ответчика. За это он получил взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако фигуранта задержали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Полномочия судьи были прекращены.

Ранее стало известно, что в Татарстане бывшего инспектора ДПС ГИБДД осудили на пять лет за мошенничество.