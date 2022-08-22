Четыре человека получили ранения из-за выстрела в землю на свадьбе в Карачаево-Черкесии

Четыре человека получили ранения на свадьбе в российской республике: в Карачаево-Черкесии мужчина выстрелил из охотничьего ружья в землю, но дробь рикошетом ранила нескольких гостей. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, недавно в селе Эркен-Шахар в кафе «Алмаз» местные жители отмечали свадьбу. Один из гостей решил открыть огонь из охотничьего ружья: он выстрелил в землю, а дробь рикошетом попала в четверых гостей мероприятия. Предварительно известно, что это было ружье ИЖ-27М. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местный житель устроил стрельбу по односельчанам. В результате погиб один человек, а также сам стрелок. ЧП произошло в полночь 20 августа в поселке Совхозный.

В полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие по вызову полицейские установили, что местный житель взял зарегистрированное на его имя охотничье ружье и пошел в гараж, где открыл стрельбу по находившейся там компании односельчан.