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На Эльбрусе провели субботник

Ежегодную акцию «Чистая гора» провели на Эльбрусе, Кабардино-Балкария

Фото: ВТРК "Эльбрус"

Ежегодный субботник «Чистая гора» провели на Эльбрусе, Кабардино-Балкария. Материал на эту тему опубликован на сайте местного портала «Вести КБР».

По информации издания, добровольцы поднялись по канатной дороге до станции «Гара-Баши», после чего пересели на спецтехнику, чтобы добраться до более отдаленных мест горы. Затем они разделились на группы и отправились на уборку наиболее популярных туристических маршрутов: мусор собирали от поляны Азау и до ледников.

Известно, что благодаря участникам акции склоны Эльбруса удалось очистить от 50 тонн бытовых отходов. Помимо этого, для волонтеров организовали развлекательные, образовательные и спортивные площадки. В частности, они могли посетить лекции, занятия йогой и мастер-классы по жонглированию от артистов уличного театра.

Ранее сообщалось, что российские школьники создали «умную» теплицу и новые маршруты для оленей. Технологические проекты для решения экологических проблем были представлены в рамках первой проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы на Камчатке.

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Майя Пономаренко
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