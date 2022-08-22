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В Госдуме заявили о планах поддерживать украинскую культуру

Депутат Госдумы Драпеко заявила, что Россия будет поддерживать украинскую культуру

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Россия намерена поддерживать украинскую культуру и уже делает это через финансирование автономных культурных организаций. Об этом заявила депутат Государственной думы, первый замглавы комитета по культуре Елена Драпеко, сообщает РИА Новости.

По ее словам, такую политику страна будет проводить на занятых украинских территориях, так как ее цель — показать, что россияне — «не орки», и их идея — гуманистическая.

«Россия — мать народов. Каждый народ, прислонившийся к России, сохранил культуру, язык, обычаи, религию. Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру», — объявила депутат.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

По состоянию на 22 августа под контролем российских войск и Народных милиций республик Донбасса находятся территории Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Валерий Розенберг
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