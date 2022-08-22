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В Германии оппозиция выступила за запрет выдачи шенгенских виз россиянам

В Германии оппозиция предложила остановить выдачу туристических шенгенских виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Pixabay

Представители оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии выступили за запрет выдачи шенгенских виз для россиян, сообщает газета Bild.

«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — заявил представитель ХДС, член Европарламента Деннис Радтке. Другие политики также высказалась за то, чтобы остановить выдачу туристических виз для граждан России. По их мнению, что таким образом российскому населению будет «послан четкий сигнал».

Представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт, в свою очередь, предложил ограничить въезд в страны ЕС тем, кто лично получает выгоду от российских властей, вместо того, чтобы наказывать всех не виновных в конфликте на Украине россиян. Он подчеркнул, что российский народ не является врагом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России «последней чертой», за которой Киев откажется от переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной.

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Марина Совина
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