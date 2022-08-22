Зеленский предупредил Россию о «последней черте» украинского конфликта

Зеленский предупредил Россию о «последней черте», за которой Киев откажется от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России «последней чертой», за которой Киев откажется от переговоров, об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной.

«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», — предупредил Зеленский.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.

Члены «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).