Генпрокурор России заявил об убийствах малолетних детей боевиками «Азова»

Генпрокурор России Краснов: боевики «Азова» убивали мирных жителей и малолетних детей

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей боевиками полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление он сделал в ходе интервью газете «Коммерсантъ».

По словам главы российского ведомства, члены украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.

Преступления, совершенные боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны Игорь Краснов Генпрокурор России

Признание «Азова» террористической организацией

В интервью Игорь Краснов также объяснил, почему полк «Азов» признали в России террористической организацией. Он напомнил, что судебное заседание по признанию «Азова» террористической организацией было закрытым. Однако в открытой части дали показания специалисты, которые представили дополнительные доказательства преступной деятельности полка.

По словам главы ведомства, российская генпрокуратура установила факты, подтверждающие, что члены «Азова» использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Кроме того, данное формирование взяло за основу труды идеологов фашизма, в том числе нацистскую символику, добавил он. В связи с эти генпрокурор подчеркнул, что подача в Верховный суд России соответствующего иска была безусловной и очевидной.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.

В ДНР не исключили открытого суда над «Азовом»

В то же время министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрия Сироватко допустил, что судебные слушания по боевикам из полка «Азов» могут пройти в открытом режиме. «Статьи, которые им инкриминируются, в основном терроризм и массовые убийства. Я не исключаю такого варианта, что судебные слушания по "азовцам" будут проходить в открытом режиме. Это решение будет принимать уже суд», — заявил он.

Боевики «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов ВСУ. Суд над ними пока не проводился.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала «Ленте.ру», что российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского полка «Азов».