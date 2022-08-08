Генпрокурор России объяснил признание «Азова» террористической организацией

Генпрокурор России Краснов: боевики «Азова» взяли за основу труды идеологов фашизма

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, почему полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) признали террористической организацией. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

По его словам, подача соответствующего иска в Верховный суд России была безусловной и очевидной. «Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами», — объяснил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что российская генпрокуратура установила факты, подтверждающие, что члены «Азова» использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Кроме того, данное формирование взяло за основу труды идеологов фашизма, в том числе нацистскую символику, добавил он.

«Преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны», — заявил генпрокурор России.

2 августа Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.