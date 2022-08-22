Российские тиктокеры пожаловались на психологические проблемы

Тиктокерша Дина Мирная заявила, что блогеры из России испытывают эмоциональное выгорание

Популярная TikTok-блогерша Дина Мирная, на страницу которой подписано более 6,6 миллиона человек, заявила, что многие тиктокеры в России испытывают эмоциональное выгорание. О психологических проблемах, с которыми столкнулись ее коллеги после приостановки деятельности TikTok в России, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Мирной, то, что блогеры испытывают эмоциональное выгорание, объяснимо. «Все российские тиктокеры лишились возможности публиковать новые видео в соцсеть, а значит, лишились и своей аудитории», — отметила она.

На проблемы, к которым привела приостановка работы соцсети, пожаловались и другие популярные блогеры. «Эмоциональное выгорание у меня произошло по двум причинам: во-первых, я пережил разрыв отношений с человеком, с которым я работал, делал совместный контент, вкладываясь эмоционально, финансово и физически. На это наложилась и ситуация с закрытием соцсетей. Когда в один день перестаешь понимать, ради чего ты делал столько контента и куда теперь его выкладывать», — признался блогер Дан Подлеций (1,1 миллиона подписчиков). Он добавил, что, узнав о решении TikTok, подумал о том, что ему нужно уйти из блогерства.

«В начале марта TikTok закрыли и я потерялся. Клянусь, я сел в кресло и не знал, что мне делать», — добавил тиктокер Сева Алымов (320 тысяч подписчиков).

В начале марта соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Компания приняла это решение вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ) и за призывы к антироссийским санкциям. В TikTok уточнили, они на время остановили распространение нового контента и проведение прямых эфиров. По их словам, компания будет оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы платформы в полном объеме.