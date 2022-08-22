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Бегун наткнулся на волка в степи во время марафона

Бегун из Нижнего Новгорода Андрей Василенко наткнулся на волка во время марафона Ultra 100

Фото: Kurt Möbus / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Андрей Василенко, спортсмен из Нижнего Новгорода, наткнулся на волка во время забега в степи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бегун находился на середине дистанции и пробежал уже 104 километра в рамках марафона Ultra 100 от озера Эльтон в город Волжский, когда увидел впереди хищника. Волк, который сначала стоял на дороге в 10 метрах от мужчины, потом спрятался в кусты, и, по словам Василенко, никуда не убегал, а выслеживал его.

Спортсмен попытался вызвать службу экстренной помощи, однако ничего не получилось из-за отсутствия связи. Он принял решение медленно отступать назад, не поворачиваясь к волку спиной. Спустя какое-то время Василенко все-таки удалось дозвониться до спасателей. Оператор службы экстренной помощи знала про марафон, и бегун передал ей номер организатора фестиваля.

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Мужчина ждал прибытия помощи 40 минут. По словам спортсмена, это время показалось ему очень долгим. Он видел, что волк не отходил от обочины дороги. Василенко периодически светил в кусты фонарем, надеясь, что хищник испугается и убежит.

«Паники не было, я адекватно оценивал ситуацию. Но было страшно. Хищник — есть хищник. Возможно, он принял меня за отстающего в стаде, самого слабого. К тому же, я самый "маленький" по телосложению из участников забега», — рассказывает Василенко.

Спортсмен заявил, что инцидент не должен дискредитировать марафон, а организаторы отлично справились со своими обязанностями. Василенко считает, что так как трасса проходит по дикой степи, участники мероприятия должны быть готовы к любым неожиданностям. Он также сказал, что обязательно примет участие в забеге снова.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре стая выдр погналась за бегуньей, которая, предположительно, наступила на детеныша, и покусала ее. По словам очевидцев, женщину, совершавшую пробежку по городскому парку, преследовали не меньше семи разъяренных выдр.

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Алиса Удовик
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