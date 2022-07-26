Стая выдр погналась за наступившей на детеныша женщиной и покусала ее

AsiaOne: в Сингапуре стая выдр догнала бегунью и покусала ее

В Сингапуре стая выдр погналась за бегуньей, которая, предположительно, наступила на детеныша, и покусала ее. Об этом сообщает AsiaOne.

По словам очевидцев, женщину, совершавшую пробежку по городскому парку, преследовали не меньше семи разъяренных выдр. Как минимум один из зверьков сумел ее догнать и укусить за ногу.

Пострадавшая была госпитализирована, о ее состоянии не сообщается.

Сингапурский Совет по паркам призвал людей проявлять осторожность рядом с выдрами, не разговаривать слишком громко и не делать фотографии со вспышкой, так как это может спровоцировать животных. Собак следует держать на поводке, чтобы они не гонялись за выдрами.

В 2021 году сообщалось, что в Сингапуре десятки выдр напали на британца, повалили его на землю и серьезно покусали. Животные вели себя спокойно, пока мимо них не пробежал посетитель парка. Разозленные выдры не сумели догнать бегуна и бросились на оказавшегося рядом мужчину.