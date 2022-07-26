Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Стая выдр погналась за наступившей на детеныша женщиной и покусала ее

AsiaOne: в Сингапуре стая выдр догнала бегунью и покусала ее

Фото: Shutterstock

В Сингапуре стая выдр погналась за бегуньей, которая, предположительно, наступила на детеныша, и покусала ее. Об этом сообщает AsiaOne.

По словам очевидцев, женщину, совершавшую пробежку по городскому парку, преследовали не меньше семи разъяренных выдр. Как минимум один из зверьков сумел ее догнать и укусить за ногу.

Пострадавшая была госпитализирована, о ее состоянии не сообщается.

Сингапурский Совет по паркам призвал людей проявлять осторожность рядом с выдрами, не разговаривать слишком громко и не делать фотографии со вспышкой, так как это может спровоцировать животных. Собак следует держать на поводке, чтобы они не гонялись за выдрами.

В 2021 году сообщалось, что в Сингапуре десятки выдр напали на британца, повалили его на землю и серьезно покусали. Животные вели себя спокойно, пока мимо них не пробежал посетитель парка. Разозленные выдры не сумели догнать бегуна и бросились на оказавшегося рядом мужчину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля упал
Медсестра призвала звезду «Очень странных дел» сделать ботокс и была пристыжена
В российском регионе машина упала в пропасть с высоты 150 метров
Раненый россиянин рассказал об облившей его кислотой и избившей гантелей жене
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы
Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции
Бывший вице-президент США заявил о слабости американского государства
Популярный в России блогер заразился оспой обезьян
Хакеры начали подглядывать за пользователями в виртуальной реальности
Газ в Европе резко подорожал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.