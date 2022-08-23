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Российские войска уничтожили до 200 бойцов двух бригад ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении до 200 бойцов двух бригад ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по временным базам 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 23 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате атаки российских войск были уничтожены до 200 бойцов и 18 единиц военной техники противника.

Конашенков также добавил, что за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска России поразили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также был нанесен удар по 164 районам с живой силой и техникой противника.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 5024 единицы военной автомобильной спецтехники, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4377 бронемашин, 369 зенитных ракетных комплексов, 1796 беспилотников, 268 самолетов и 148 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры ударов российских самолетов Су-35С по военной инфраструктуре украинских войск. На записи видно, как истребители выпускают по позициям противника управляемые высокоточные ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

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Константин Лысяков
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