Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донецке обстреляли здание администрации главы ДНР

ВСУ обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре Донецка обстреляли здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли здание прямому обстрелу. «Прилет был в администрацию», — передали местные власти.

Уточняется, что при атаке снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — сообщает «Донецкое агентство новостей» («ДАН»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США оценили очередной пакет военной помощи Украине
10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Харьковской области
Названы сроки выхода шлема PlayStation VR 2
Эндрю Гарфилд отказался от секса на полгода ради роли священника
Джошуа озвучили условие для проведения боя с Тайсоном Фьюри
Мясников заявил об опасности бутилированной воды
Президент Сирии пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»
Ведущая химическая компания в Европе остановила производство
В Донецке обстреляли здание администрации главы ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.