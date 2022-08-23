В Донецке обстреляли здание администрации главы ДНР
ВСУ обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка
В центре Донецка обстреляли здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли здание прямому обстрелу. «Прилет был в администрацию», — передали местные власти.
Уточняется, что при атаке снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — сообщает «Донецкое агентство новостей» («ДАН»).