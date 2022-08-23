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В Нальчике открылась выставка Имары Аккизовой

В Нальчике в галерее «Малахитовая шкатулка» открылась выставка художницы Имары Аккизовой

Фото: РИА Кабардино-Балкария

В Нальчике открылась выставка художницы Имары Аккизовой, организатором которой выступил Союз художников Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозиция началась 22 августа и продлится до 11 сентября в галерее «Малахитовая шкатулка». Отмечается, что посетителям доступны картины «Путь», «Тысяча и один сон», «Кукольный городок» и другие полотна, выполненные в смешанной технике. В частности, они сочетают элементы живописи и прикладного искусства.

По словам Аккизовой, она посвятила работы матери — главному критику ее творчества, народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой. Помимо картин, на выставке представлены куклы производства автора полотен.

Ранее стало известно, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию с визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.

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Майя Пономаренко
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