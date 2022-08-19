В Калининграде пройдет выставка о жизни Сергей Есенина

В Калининграде проведут выставку, приуроченную к 100-летию визита Сергея Есенина в город

Музей-заповедник Сергея Есенина и Калининградский областной историко-художественный музей проведут выставку, приуроченную к 100-летию с момента визита поэта в город. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь...» пройдет в Калининграде в начале сентября и будет состоять из двух частей. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.

«Особое настроение создадут живописные полотна рязанских художников, запечатлевших родину поэта», — добавили координаторы проекта.

Сергей Есенин посетил Калининград в 1922 году вместе с супругой Айседорой Дункан. Они совершили первый рейс гражданской авиации из Москвы в Кенигсберг, а на следующий день отправились в Берлин.

Ранее в августе в Нальчике открылся литературный фестиваль «Букля» для начинающих писателей. Жители и гости города познакомились с молодыми писателями и поэтами, которые прочли лекции на импровизированной сцене. Помимо этого, для участников организовали кинопоказы, музыкальные номера и квесты.