В Нальчике начался литературный фестиваль для начинающих писателей

В Нальчике начался литературный фестиваль «Букля», который продлится до 11 августа

В Нальчике начался литературный фестиваль «Букля» для начинающих писателей и творческой молодежи. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, организатором культурных мероприятий выступил одноименный клуб при грантовой поддержке Росмолодежи. Отмечается, что указанную идею поддержали в Многофункциональном молодежном центре республики. Известно, что фестиваль продлится до 11 августа.

Согласно материалу, жители и гости города познакомились с молодыми писателями и поэтами, которые прочли лекции на импровизированной сцене. Помимо этого, для участников организовали кинопоказы, музыкальные номера, культурный квест и площадку с «открытым микрофоном».

В июле в Карачаево-Черкесской Республике прошел молодежный фестиваль современного и традиционного искусства «Не/деля». Для посетителей организовали выставку с более чем 60 работами современных художников, а также мастер-классы по росписи, флористике, киносъемке и дизайну одежды, и чтение лекций на темы живописи, литературы, музыки, архитектуры и фотографии.