Супругов-анархистов предложили посадить на пять лет за баннер у здания ФСБ

В Челябинске прокурор запросил 5 лет супругам-анархистам за провокационный баннер у ФСБ

В Центральном районном суде Челябинска на процессе по уголовному делу о баннере провокационного характера у здания регионального управления ФСБ прокурор запросил наказание в виде пяти лет лишения свободы супругам-анархистам Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимых в хулиганстве по мотиву политической ненависти и вандализме.

По версии следствия, в 2018 году Цибуковский и Сафонова повесили на заборе челябинского управления ФСБ баннер и испортили трансформаторную будку, написав на ней лозунг против пенсионной реформы.

Это уже второй процесс по делу. 10 сентября 2021 года этот же суд приговорил супругов к срокам от 2 и 2,5 года, однако приговор был отменен и дело отправлено на пересмотр.