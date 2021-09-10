Супругам-россиянам дали по два года колонии за баннер у здания ФСБ

В Челябинске суд вынес приговор анархисту и его жене, вывесившим баннер у здания ФСБ

Центральный районный суд Челябинска приговорил к 2,5 года анархиста Дмитрия Цибуковского, а его жену Анастасию Сафонову к двум годам лишения свободы за вывешивание баннера провокационного характера на заборе здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Супружескую пару взяли под стражу в зале суда. Они признаны виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. По версии полиции, обвиняемые «вызывающе грубо, дерзко и цинично» совершили хулиганство с применением оружия, которым посчитали брошенный на снег файер. По обвинению в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Цибуковского и Сафонову к шести годам заключения каждого.

Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

16 апреля 2020 года Цибуковского и Сафонову задержали в Туле и этапировали в Челябинск. Их отправили в СИЗО, но в июле того же года адвокатам удалось добиться их перевода под домашний арест. В ноябре 2020 года супругам изменили меру пресечения на запрет определенных действий.