Вывесивших баннер на здании ФСБ анархистов задержали

В Туле после обысков задержаны анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова, которые вывесили баннер провокационного характера на здании ФСБ в Челябинске и кинули дымовую шашку зимой 2018 года. Об этом сообщает проект правозащитной организации «Агора» в Telegram-канале «Апология протеста».

Задержанных планируют доставить в Челябинск, где 16 апреля будет рассматриваться ходатайство следствия об их аресте. Цибуковскому и Сафоновой вменяется вандализм и хулиганство. Два года назад они провели акцию против пенсионной реформы в Челябинске: на трансформаторной будке были рисунки, изображающие чиновников и пенсионеров, с подписью: «Наша бедность — их прибыль». Также анархисты провели акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела», вывесив на здании ФСБ баннер и кинув дымовую шашку, отмечает «Медиазона». Тогда Цибуковского тоже задержали, а позже он заявил о том, что подвергся пыткам.

Из Челябинска он и Сафонова переехали в Тулу.

Анархисты были связаны с террористом Михаилом Жлобицким, который взорвал самодельное взрывное устройство 31 октября 2018 года в приемной архангельского управления ФСБ, уточняет Telegram-канал «Опер Слил».

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