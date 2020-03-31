Парализованного в колонии россиянина освободили от наказания

Темниковский районный суд Республики Мордовия удовлетворил ходатайство об освобождении 52-летнего осужденного Ильи Романова — одного из старейших участников анархического движения в России, который был парализован в колонии. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Роман Качанов.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство, однако отказал в незамедлительном освобождении. Как сообщил источник «Ленты.ру», Романов будет освобожден в течение десяти дней, если решение не будет обжаловано.

24 октября 2019 года Романов перенес инсульт в мордовской колонии, в результате чего его парализовало, и он был переведен из колонии в специальную больницу для осужденных.

Илья Романов, радикал-анархист, в 2002 году был осужден на Украине по делу «одесских комсомольцев» — за взрыв бомбы в приемной Службы безопасности Украины в Киеве. После отбытия 10-летнего срока он переехал в Россию, где в 2013 году пытался совершить взрыв Нижегородского областного военкомата — однако самодельная бомба сработала раньше времени. В 2015 году он был приговорен к девяти годам лишения свободы за подготовку к террористическому акту и нелегальный оборот взрывных устройств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru