Стало известно о состоянии старейшего анархиста России после паралича на зоне

52-летний Илья Романов — один из старейших участников анархического движения в России — в ближайшее время пройдет медицинскую комиссию в гражданском Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

24 октября 2019 года Романов перенес инсульт в мордовской колонии, в результате чего его парализовало, и он был переведен из колонии в специальную больницу для осужденных. По словам собеседника редакции, в настоящий момент врачи расценивают состояние здоровья Романова, осужденного за подготовку террористического акта, как стабильное средней тяжести.

«Романов по-прежнему частично парализован, у него плохо работают одна рука и одна нога, но он контактен», — уточнил источник. Осужденного регулярно навещают адвокаты — с момента его госпитализации родственники к нему ни разу не приезжали.

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Как отметил собеседник редакции, в ближайшее время специальная комиссия Бюро медико-социальной экспертизы Республики Мордовия обследует больного и уточнит группу его инвалидности.

«Сейчас Романов — инвалид третьей группы, так как при взрыве самодельной бомбы ему оторвало кисть руки. Если врачи БМСЭ изменят ему группу инвалидности, то у осужденного могут появиться основания для досрочного прекращения отбытия срока по состоянию здоровья. Но решение об этом принимается исключительно судом», — уточнил источник.

Илья Романов, радикал-анархист, в 2002 году был осужден на Украине по делу «одесских комсомольцев» — за взрыв бомбы в приемной Службы безопасности Украины в Киеве. После отбытия 10-летнего срока он переехал в Россию, где в 2013 году пытался совершить взрыв Нижегородского областного военкомата — однако самодельная бомба сработала раньше времени. В 2015 году он был осужден к девяти годам лишения свободы за подготовку к террористическому акту и нелегальный оборот взрывных устройств.

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