Отсидевшего 20 лет старейшего анархиста России парализовало в тюрьме

52-летний Илья Романов — один из старейших участников анархического движения в России — перенес инсульт в мордовской колонии, в результате чего его парализовало, однако мужчину отказываются отпустить на свободу. Об этом пишет «Новая газета».

Независимая медэкспертиза установила, что к такому состоянию Романова привела врачебная ошибка и тюремная медицина ненадлежащего качества. При этом эксперты ФСИН не нашли у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей.

Романов находится в мордовской тюремной больнице уже несколько месяцев. 24 октября 2019 года у него в камере штрафного изолятора случился инсульт, после чего он впал в кому. Очнувшись, анархист оказался полностью парализован, он даже не мог сам есть.

Сейчас правая половина тела Романова полностью парализована, он говорит, но речь неразборчива. Также у Романова развилась частичная амнезия. 13 февраля Зубово-Полянский суд Мордовии рассмотрит прошение об освобождении осужденного по состоянию здоровья.

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Почти 20 лет жизни Романов провел за решеткой. Свои первые акции протеста против КПСС он стал проводить в 1980-м, когда анархисту было 13 лет. В 90-х он активно участвовал в протестном движении, выступал с экологическими, антивоенными и правозащитными инициативами. В 1998 году Романова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу, где он провел 2,5 года.

В 2002 году анархист уехал на Украину, где также присоединился к протестному движению. Там его осудили на 10 лет за попытку создания «Причерноморской советской республики» путем партизанской войны и подрыва штаб-квартиры СБУ в Киеве.

После отсидки Романов вернулся в Нижний Новгород, где в 2013 году в сквере ночью во время испытаний он подорвался на собственно изготовленном взрывпакете. В больнице ему ампутировали левую кисть и часть левого предплечья, а после выписки арестовали и приговорили к 10 годам заключения за терроризм. В компьютере Романова нашли нацисткую литературу и записку с угрозами местным властям.

Он отбывал срок в Мордовии, а после жалоб на гипертонию его перевели в лечебный профилакторий, где он сдружился с отбывающим 18-летний срок за контрабанду кокаина из Аргентины Сергеем Журавлевым. Он разрешил Романову пользоваться своим смартфоном, а тот стал выкладывать в соцсети политические карикатуры. Затем анархист увлекся черной магией, изготовил тряпичную человеческую фигурку и провел оккультный ритуал против руководства страны, проткнув иглой ее голову. Запись Романов выложил в соцсеть. За это ему добавили к сроку 5,5 лет.

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