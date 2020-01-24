Обвиняемый ФСБ в терроризме россиянин высмеивал ИГ и играл в Warcraft

23-житель Петербурга Никита Семенов, обвиняемый вместе с приятелем в подготовке терактов, отрицает свою вину и связь с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он заявил в интервью «Фонтанке», переданном через адвоката.

«Я не мусульманин, не знаю арабского языка, идеологии "Исламского государства" не придерживаюсь, в переписке в соцсетях и мессенджерах на иностранных языках участия не принимал. Пожалуйста, передайте моим родственникам и друзьям, что я не террорист», — говорит молодой человек.

По словам его друзей, еще со школы у них было принято высмеивать террористов. В переписке Семенов осуждает ИГ, возмущается их акциями, а еще смеется над исламистом, опубликовавшим селфи с геометкой одного из командных пунктов ИГ, который через 22 часа атаковали воздушные силы США.

Вторым фигурантом дела является приятель Семенова Георгий Чернышев, с которым он познакомился в 2009 году в онлайн-игре «Властелин колец», а впервые в жизни встретился лишь в 2017 году.

Семенов все свое время посвящал компьютерным играм. «Фонтанка» нашла на YouTube его записи процесса игры в World of Warcraft; выяснила, что молодой человек занимался «прокачкой» персонажей для продаж другим игрокам.

Мать Семенова умерла в 2010, а в 2017 году — отец, Сергей Семенов, более 20 лет проработавший в фотослужбе газеты «Коммерсантъ» и информагентстве ТАСС.

Семенова и Чернышева задержали сотрудники ФСБ по наводке американских спецслужб. Обвиняемый предполагает, что его приятель мог переписываться в соцсетях с подозрительными лицами, которые устроили провокацию.

Обвинения ФСБ в терроризме против Семенова основываются на опубликованной видеозаписи с присягой на верность бывшему лидеру ИГ Аль-Багдади. В кадре мужчина, якобы Семенов, произносит несколько фраз по-арабски. Обвиняемый не успел ответить на вопрос о появлении и целях этого видео, Адвокат объяснил, что телефонный разговор с Семеновым был прерван.

Друзья Никиты сочли, что голос говорящего похож на голос Семенова, но считают, что запись могла быть неудачным «рофлом» — от английской аббревиатуры Rolling On the Floor Laughing, что буквально означает «кататься по полу от смеха».

29 декабря 2019 года ФСБ сообщила о задержании двух россиян, готовящих теракты в новогоднюю ночь в местах массовых скоплений народа.

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