Белла Хадид поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов

Модель Белла Хадид поделилась снимками в бикини и обнажающем грудь свитере

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась откровенными снимками в соцсетях и порадовала фанатов. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

25-летняя знаменитость выложила серию кадров, на которых она запечатлена в салоне самолета и автомобиля, а также в гримерных комнатах. В подборке больше всего внимание поклонников привлекли два фото. На одном из них манекенщица позирует в гостиничном номере, сидя на кровати в бикини белого цвета на завязках и с распушенными волосами. В то же время на другом снимке звезда подиумов продемонстрировала обнаженную грудь, направив камеру телефона вниз под укороченный свитер.

Поклонники восхитились внешний видом модели, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более миллиона лайков. «Последнее фото — огонь!», «Твое тело, как произведение искусства», «Мечта любого мужчины», «Я чуть со стула не упал от такой красоты», «Принцесса Хадид», — писали они.

В июле Белла Хадид появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем кроп-топе белого цвета и черных спортивных штанах. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости нет нижнего белья, а ее образ дополняют очки и сумка с камуфляжным принтом.