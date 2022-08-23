Безруков высказался о влиянии западной культуры на россиян

Актер Безруков не поддержал тезис о негативном влиянии западной культуры на россиян

Российский актер Сергей Безруков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, отражающие влияние Запада на российскую культуру. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Артист не поддержал тезис о том, что Запад негативно влияет на художественные вкусы россиян. По его мнению, люди сами начинают забывать свою собственную культуру.

«Говорить о негативном влиянии западной культуры на наши художественные вкусы мне кажется странным. "Мадонна с младенцем" [художника] Леонардо да Винчи или сороковая симфония [композитора Вольфганга] Моцарта вряд ли могут кого-то испортить. Но беспокойство, что мы сами забываем собственную культуру, я разделяю», — высказался актер.

Безруков рассказал, что встречал экскурсоводов, которые жаловались на то, что посетители музеев стали меньше читать. «Познания взрослых ограничиваются школьной программой, а дети часто даже не знают, кто такой Робинзон Крузо», — процитировал их артист.

«Понятно, что в современном мире с его бешеной скоростью и бесконечным потоком новостей найти время на чтение романа или поход в музей не всегда получается, но и сдаваться тоже не хочется», — заключил актер.

Ранее актер Владимир Машков высказался об уезжающих из России. По его мнению, идея эмигрировать сама по себе неудачная.