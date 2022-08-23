Тело сторожа нашли в российской детской библиотеке

В детской библиотеке Волгограда на улице Рокоссовского нашли тело 64-летнего сторожа

В Волгограде в детской библиотеке, которая находится на улице Рокоссовского, нашли тело сторожа. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Владимир Суров, сообщает v1.ru.

По его данным, тело 64-летнего мужчины обнаружили 22 августа. Сторож заступил на суточное дежурство 21 августа и, почувствовав себя плохо ночью, позвонил директору российской библиотеки, который впоследствии нашел его тело.

«При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Установлено, что мужчина при жизни имел заболевание сердечно-сосудистой системы», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Москве 64-летний сторож, который охранял помещения оптовой фирмы, умер в Новый год, его тело пролежало на складе десять дней. Погибшего обнаружил управляющий, когда вышел на работу 10 января и начал осматривать помещения компании.