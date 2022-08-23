Блогерша с небритым телом в бикини показала внешность «настоящей девушки»

Блогерша Спенсер Барбоза показала растительность на теле и порадовала подписчиков

Блогерша Спенсер Барбоза из Канады показала растительность на теле и порадовала подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 7,4 миллиона человек.

На размещенных кадрах девушка позировала на пляже в черном купальнике. Она продемонстрировала небритые подмышки, а также отросшие волосы на ногах и в зоне бикини. «Настоящая девушка. Настоящая красота», — подписала инфлюэнсерша публикацию.

В свою очередь зрители оценили видео и внешность канадки, поблагодарив ее за честность. «Теперь я чувствую меньше неуверенности в себе», «Ненавидела ходить на пляж из-за волос на теле, но ты показала, что это нормально. Спасибо!», «Из-за растительности на теле мне казалось, что я не женственна. Люблю твой контент и благодарна тебе за него», — прокомментировали они.

В июле сообщалось, что жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис отказалась от бритья подмышек и назвала плюсы волос на теле. Так, юзерша с никнеймом jadamackt рассказала, что перестала делать эпиляцию три года назад. 24-летняя блогерша призналась, что всегда страдала от зуда после бритья. Кроме того, уже через несколько часов в этой зоне тела у нее отрастала грубая щетина, которая вызывала раздражение на коже. Трэвис заявила, что таким образом она избавилась от физического дискомфорта, однако все чаще стала слышать оскорбления и критику в свой адрес.