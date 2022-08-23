Сотрудники полиции и ФСИН пойдут под суд за незаконный вылов рыбы

В Астраханской области осудят полицейского и сотрудника ИК-6 за браконьерство

В Астраханской области суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колони №6 (ИК-6) и полицейского патрульно-постовой службы (ППС), обвиняемых в браконьерстве. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 апреля на берегу ерика Перемаровский Красноярского района фигуранты без официального разрешения 14-метровой сетью ловили рыбу на пути к местам нереста. Отмечается, что использования такого оборудования приравнивается к массовому истреблению водных биологических ресурсов. Суммарно мужчины выловили 26 особей судака и одного сазана на 86 тысяч рублей.

Затем сотрудники погрануправления ФСБ задержали полицейского и работника ФСИН.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).