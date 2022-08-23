«Яндекс» захотел торговать чайниками и холодильниками под собственными брендами

Ведомости: «Яндекс» подал заявку на регистрацию товарных знаков для собственных брендов

«Яндекс» подал документы на регистрацию товарных знаков Vionic и Tuvio. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Роспатента. А 18 августа компания направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда Tuvio.

По информации издания, компания намерена использовать бренд Tuvio для бытовой техники — от чайников и холодильников до машин для изготовления сосисок. Среди товаров для бренда Vionic числятся шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Сейчас заявки находятся на рассмотрении Роспатента.

Представитель «Яндекса» подтвердил планы компании и добавил, что на этом этапе ведутся переговоры с потенциальными партнерами по производству техники.

22 августа стало известно, что немецкий производитель бытовой техники Bosch намерен продать свои российские заводы, поэтому ищет для них покупателя. Активами компании уже интересовались ряд ретейлеров, но они остались недовольны указанной стоимостью предприятий, посчитав ее завышенной. Предполагается, что заводы могут приобрести китайские или турецкие производители бытовой техники.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что российский потребительский рынок после ухода зарубежных компаний не останется пустым — иностранные бренды заменят конкуренты. «В целом, никакой трагедии в происходящем нет», — заявил чиновник о массовой приостановке или прекращении деятельности зарубежных фирм в России. Он добавил, что покинувшему страну бизнесу будет очень трудно вернуться в прежнюю нишу. В некоторых случаях возобновить работу будет невозможно.