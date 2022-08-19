В Минпромторге рассказали о будущем России после ухода зарубежных компаний

Замглавы Минпромторга рассказал о будущем потребрынка России после ухода зарубежных фирм

Российский потребительский рынок после ухода зарубежных компаний не останется пустым — иностранные бренды заменят конкуренты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Минпромторга страны Виктор Евтухов.

«В целом, никакой трагедии в происходящем нет», — заявил чиновник о массовой приостановке или прекращении деятельности зарубежных фирм в России. Он добавил, что покинувшему страну бизнесу будет очень трудно вернуться в прежнюю нишу. В некоторых случаях возобновить работу будет невозможно.

По его словам, в действительности из России уходит немного иностранных компаний. «Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения», — рассказал Евтухов. Причиной «единичных случаев» прекращения деятельности зарубежного бизнеса в России чиновник назвал внешнее давление и экономические проблемы, в частности, подорожавшую логистику. Он также указал, что компаниям выгодно работать с Россией, поскольку страна является «хорошим рынком», а также потому, что «четко выполняет взятые на себя обязательства».

Замглавы министерства сообщил, что на фоне ухода иностранных компаний в ведомстве не видят рисков создания монополий на отечественном рынке. Евтухов объяснил, что в стране действуют «надежное антимонопольное законодательство и антимонопольные нормы».

При этом в начале мая Минпромторг выступал с инициативой о смягчении антимонопольных ограничений. Ведомство предложило временно, на период до 1 января 2023 года, снять ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, что позволит крупнейшим ретейлерам скупать иностранные сети, представленные в России.

Зарубежные бренды начали уходить из России после введения западных санкций на фоне военных действий на Украине. Часть бизнеса была передана российским собственникам. Некоторые компании еще не приняли окончательного решения об уходе с рынка.

