Российским торговым сетям позволят скупать иностранные

«Ведомости»: ретейлерам позволять скупать иностранные торговые сети без ограничений

Минпромторг предложил временно, на период до 1 января 2023 года, снять ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей. Такое решение позволит крупнейшим ретейлерам скупать иностранные сети, представленные в России, без оглядки на антимонопольные ограничения. Об этом со ссылкой на представителя министерства пишут «Ведомости».

По его словам, цель нововведений — сохранить рабочие места для сотрудников компаний, которые решили покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Источник, близкий к правительству, подтверждает, что мера содержится в оперативном плане по поддержке экономики в условиях санкций.

Формально речь идет об изменениях в статью 14 закона о торговле. Она запрещает продуктовой сети приобретать на определенной территории (город, муниципальный район, округ) долю в конкурирующих структурах, если ее товарооборот в денежном выражении в границах этой территории превышает 25 процентов от общего.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заметил, что такая мера предотвратит риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест, однако не уточнил, согласована ли такая мера с ведомством. Он напомнил, что в случае, если сделка может привести к созданию или усилению доминирующего положения, то ее следует обязательно согласовать с ФАС.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что инициатива Минпромторга в первую очередь интересна X5 Group, которая хочет приобрести сеть финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге. Холдинг S-Group, управляющий 16 точками, еще 4 марта объявил, что намерен свернуть всю операционную деятельность в России.

При этом доля X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») в Санкт-Петербурге приближается к 30 процентам, что ставит препятствие перед сделкой. Однако представитель Руспродсоюза, объединяющего ведущих производителей и поставщиков продуктов питания, рассказал, что помещения Prisma займет именно «Перекресток». Эксперты отмечают, что изменение норм действительно увеличивает риски возникновения монополий, однако действующее законодательство может довести до проблем с розничной торговлей и снабжением, на фоне чего монополизация выглядит меньшим из зол.

Ранее сообщалось, что ряд российских торговых сетей решили отказаться от открытия новых торговых точек и реорганизовать команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса.

