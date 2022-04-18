Крупные торговые сети перестанут открывать новые магазины

X5 Group, «ВкусВилл» и «Азбука вкуса» перестанут открывать новые точки

Крупные продуктовые сети, включая X5 Group, «ВкусВилл» и «Азбуку вкуса», перестанут открывать новые точки и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса, выяснил «Коммерсантъ». Ретейлерам приходится сокращать расходы из-за роста цен на товары и сбоев в логистических цепочках.

X5 Group, управляющая также «Пятерочкой» и «Каруселью», решила переформировать отдел развития сети «Перекресток» — часть сотрудников направят на более актуальные для группы направления.

«ВкусВилл» сообщил, что заморозил часть проектов и сконцентрировался на направлениях с краткосрочным результатом, а в «Азбуке вкуса» приостановили новые проекты. Представители ретейлера отметили, что лишь незначительно сокращают открытие новых торговых точек, поэтому работников изменение планов не затронет.

Менеджер отдела развития одного из алкогольных ретейлеров рассказал газете, что из-за изменений в экономике сеть отказалась от планов открыть до тысячи магазинов в 2022 году и теперь уволит более 80 процентов персонала, в чьи обязанности входит поиск помещений и их обустройство. Источник «Ъ» в консалтинговой компании говорит, что торговые точки перестанут открывать и непродуктовые сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group (управляет фирменной розницей re:Store и Samsung).

В группе «М.Видео-Эльдорадо» объяснили, что в феврале-марте условия торговли в России сильно изменились — после начала спецоперации на Украине начались колебания спроса, перестройка цепочек поставок, изменения закупочных цен и подорожание финансовых ресурсов для бизнеса. По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за кризиса большинство ретейлеров вынуждены урезать все связанные с капитальными расходами и операционными затратами издержки.

Восемь ассоциаций производителей продуктов питания 18 апреля обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы, что стало бы зеркальным ответом на принятое ЕС решение закрыть въезд. Компании объяснили, что ситуация в отрасли и так усложнилась, поскольку европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. В свою очередь, производители опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.