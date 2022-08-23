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Экономика

Цена на нефть Brent поднялась выше 100 долларов

Нефть марки Brent подорожала на 3,8% и поднялась выше 100 долларов за баррель

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look

Цена на сырую нефть марки Brent впервые с 12 августа поднялась выше 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на сырье выросли примерно на 3,8 процента.

На данный момент (23 августа, 21:00 по московскому времени) стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается до 100,28 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI — до 93,86 доллара (около 3,84 процента).

Ранее глава АКРА Михаил Сухов сообщил, что цены на сырье марки Brent к концу 2022 года вырастут. Аналитик допустил рост цен на нее до 100-110 долларов за баррель. Однако при введении новых антироссийских санкций цена увеличится до 130-140 долларов.

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Юлия Мискевич
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