Цена на нефть Brent поднялась выше 100 долларов

Нефть марки Brent подорожала на 3,8% и поднялась выше 100 долларов за баррель

Цена на сырую нефть марки Brent впервые с 12 августа поднялась выше 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на сырье выросли примерно на 3,8 процента.

На данный момент (23 августа, 21:00 по московскому времени) стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается до 100,28 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI — до 93,86 доллара (около 3,84 процента).

Ранее глава АКРА Михаил Сухов сообщил, что цены на сырье марки Brent к концу 2022 года вырастут. Аналитик допустил рост цен на нее до 100-110 долларов за баррель. Однако при введении новых антироссийских санкций цена увеличится до 130-140 долларов.