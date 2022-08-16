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Экономика

В АКРА предупредили о подорожании нефти Brent

Глава АКРА Сухов допустил рост цен на нефть Brent до $110 за баррель к концу 2022 года

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Глава АКРА Михаил Сухов заявил, что цены на нефть марки Brent к концу 2022 года вырастут, сообщает РИА Новости.

Сухов предупредил о подорожании нефти Brent и допустил рост цен на нее до 100-110 долларов за баррель. Однако если против российского топлива введут новые санкции (в первую очередь, ценовой потолок), то показатель увеличится до 130-140 долларов. «Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадет в цене», — отметил он.

При этом глава АКРА назвал маловероятным полный отказ Европы от нефти из России. Он напомнил, что ряд стран выступили против такого решения. «...Неопределенностью является сезонный спрос на энергоносители, никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому ситуации с полной остановкой в текущем году экспорта в Европу российской нефти я не представляю», — объяснил аналитик.

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Эксперт также усомнился в введении ценового потолка на нефть из России.

«Объявить можно что угодно, но от этого потолка цена вырастет, а нефть потечет по другим каналам: будут перемешивать — за всеми заводами не уследишь. В дружественных странах можно более глубоко перерабатывать — продавать в итоге не нефть, а нефтепродукты. Мир все равно должен будет потребить определенное количество нефти и газа — от этого не уйти», — заключил Сухов.

Ранее аналитик Дмитрий Скрябин назвал глобальное последствие ограничений экспорта российской нефти. По его мнению, санкции приведут к повышению цен на топливо.

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Марина Совина
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