Названо глобальное последствие ограничений экспорта российской нефти

Аналитик Скрябин указал на выгоду для российских компаний при ограничении экспорта нефти

Снижение экспорта российской нефти приведет к глобальному повышению цен на топливо. К таким последствиям приведут ограничения на покупку нефти из России, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Рост цен, в свою очередь, может компенсировать падение объемов продаж для российских компаний, заявил аналитик в ходе беседы с «Лентой.ру».

По оценке Скрябина, из-за ограничений экспорт российской нефти может сократиться на 3,3 миллиона баррелей в сутки. «Уже в последние месяцы экспорт российской нефти в Индию и Китай превысил два миллиона баррелей в сутки. Думаю, что до конца текущего года возможно решение по утилизации оставшегося "выпадающего из Евросоюза (ЕС)" объема экспорта», — предположил аналитик.

Для российских компаний и бюджета, помимо объемов экспорта, важен уровень цены реализации, подчеркнул он. «Сейчас нефть продается со скидкой примерно 30 долларов к Brent. Возможно, со временем цена будет снижена, так как санкционные риски в отношении покупки нефти российского происхождения будут ниже вследствие "откатки" логистических и юридических составляющих», — заметил Скрябин.

Если объем российской нефти на экспорт будет снижен, это приведет к более высоким ценам на нефть глобально Дмитрий Скрябин аналитик

Рост цен на нефть может скомпенсировать падение объемов продаж для российских компаний, добавил он. «Собственно, это мы видим уже. Риски прекращения поставок в ЕС привели к повышенным закупкам нефти и продуктов даже со стороны европейских компаний и Британии», — указал специалист.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут.