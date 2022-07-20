Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо глобальное последствие ограничений экспорта российской нефти

Аналитик Скрябин указал на выгоду для российских компаний при ограничении экспорта нефти

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Снижение экспорта российской нефти приведет к глобальному повышению цен на топливо. К таким последствиям приведут ограничения на покупку нефти из России, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Рост цен, в свою очередь, может компенсировать падение объемов продаж для российских компаний, заявил аналитик в ходе беседы с «Лентой.ру».

По оценке Скрябина, из-за ограничений экспорт российской нефти может сократиться на 3,3 миллиона баррелей в сутки. «Уже в последние месяцы экспорт российской нефти в Индию и Китай превысил два миллиона баррелей в сутки. Думаю, что до конца текущего года возможно решение по утилизации оставшегося "выпадающего из Евросоюза (ЕС)" объема экспорта», — предположил аналитик.

Для российских компаний и бюджета, помимо объемов экспорта, важен уровень цены реализации, подчеркнул он. «Сейчас нефть продается со скидкой примерно 30 долларов к Brent. Возможно, со временем цена будет снижена, так как санкционные риски в отношении покупки нефти российского происхождения будут ниже вследствие "откатки" логистических и юридических составляющих», — заметил Скрябин.

Если объем российской нефти на экспорт будет снижен, это приведет к более высоким ценам на нефть глобально

Дмитрий Скрябинаналитик

Рост цен на нефть может скомпенсировать падение объемов продаж для российских компаний, добавил он. «Собственно, это мы видим уже. Риски прекращения поставок в ЕС привели к повышенным закупкам нефти и продуктов даже со стороны европейских компаний и Британии», — указал специалист.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР
Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес
COVID-19 повысил риск депрессии и тревоги у пожилых
На Украине возбудили дела против чиновников республик Донбасса
В Госдуме объяснили решение не приравнивать апартаменты к жилью
Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом на российской трассе
Тима Бертона наградят французской премией «Люмьер»
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей
Медведь растерзал кормившего его два года россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.