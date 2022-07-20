Названо глобальное последствие ограничений экспорта российской нефти
Снижение экспорта российской нефти приведет к глобальному повышению цен на топливо. К таким последствиям приведут ограничения на покупку нефти из России, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Рост цен, в свою очередь, может компенсировать падение объемов продаж для российских компаний, заявил аналитик в ходе беседы с «Лентой.ру».
По оценке Скрябина, из-за ограничений экспорт российской нефти может сократиться на 3,3 миллиона баррелей в сутки. «Уже в последние месяцы экспорт российской нефти в Индию и Китай превысил два миллиона баррелей в сутки. Думаю, что до конца текущего года возможно решение по утилизации оставшегося "выпадающего из Евросоюза (ЕС)" объема экспорта», — предположил аналитик.
Для российских компаний и бюджета, помимо объемов экспорта, важен уровень цены реализации, подчеркнул он. «Сейчас нефть продается со скидкой примерно 30 долларов к Brent. Возможно, со временем цена будет снижена, так как санкционные риски в отношении покупки нефти российского происхождения будут ниже вследствие "откатки" логистических и юридических составляющих», — заметил Скрябин.
Если объем российской нефти на экспорт будет снижен, это приведет к более высоким ценам на нефть глобально
Рост цен на нефть может скомпенсировать падение объемов продаж для российских компаний, добавил он. «Собственно, это мы видим уже. Риски прекращения поставок в ЕС привели к повышенным закупкам нефти и продуктов даже со стороны европейских компаний и Британии», — указал специалист.
Ранее президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут.