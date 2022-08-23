В России придумали способ доставить туристов на Карибы и в Азию

Россиянам предложат пакетные туры на Карибы и в Азию с перелетом через Анталью

Российские туроператоры прорабатывают организацию пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через турецкую Анталью. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, такой авиамаршрут является самым дешевым и практически единственным способом для россиян добраться до курортов. Тем не менее, предложения пока формируются только с вылетом из Москвы, однако специалисты уже обсуждают возможность организации прямых рейсов в Анталью для жителей регионов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска.

«Важно, что это будут пакетные предложения. То есть, если условный рейс Самара — Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надежнее, чем лететь самостоятельно», — считает Мкртчян.

Стоимость туров, которые планируется запустить уже в октябре, начинается от 368 тысяч рублей на двоих за 14 дней. За такую цену предлагает отправиться на Карибы с перелетом через Анталью Anex Tour (одна ночь в Турции и еще 11 — в Доминикане, плюс авиабилеты).

Ранее в августе россиянам рассказали о возможности отдохнуть в Венесуэле по цене путевок в Турцию. Средняя стоимость тура на двоих на 12 ночей составляет примерно 200 тысяч рублей — в сумму включен перелет, проживание в отеле категории четыре звезды Sunsol Isla Caribe и питание по системе «все включено».