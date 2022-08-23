Россиянин украл автомобиль ради свидания с возлюбленной и сел в тюрьму

В Джугбе пьяный турист угнал иномарку, чтобы поехать к девушке, и был приговорен к тюрьме

Пьяный турист угнал автомобиль в Джубге, чтобы поехать к девушке в Краснодар, и был приговорен к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает «Телеканал Краснодар».

Отмечается, что ранее судимый 34-летний житель Ростовской области увидел ночью в Джубге припаркованный Volkswagen Jetta. Турист сел в салон автомобиля, запустил двигатель ключом, который хозяин по невнимательности оставил в замке зажигания, и уехал.

Злоумышленник решил украсть иномарку ради свидания с возлюбленной в столице Кубани. Сообщается, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге в Краснодар турист не справился с управлением, вылетел на обочину, столкнулся с ограждением и сильно повредил машину. После этого он попытался скрыться с места аварии. Однако россиянина задержали и заключили под стражу. Позже Туапсинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее в августе россиянин украл у пассажира самолета часы во время досмотра в аэропорту Шереметьево. Мужчина положил аксессуар стоимостью 330 тысяч рублей в лоток на ленту, после чего сотрудники пункта досмотра попросили его достать из сумки ноутбук и также положить его в лоток. Увидев часы в лотке, злоумышленник, пройдя через металлоискатель, взял аксессуар из лотка и ушел с ним.