Клава Кока похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей
Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Она похвасталась им на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Поп-исполнительница показала новый Mercedes-Maybach небесного цвета, который она купила себе самостоятельно в качестве подарка. На размещенном кадре знаменитость позировала напротив машины в белых босоножках на каблуках, а также костюме с принтом в технике тай-дай, который состоял из топа и джинсов. «Невеста с приданым, получается», — пошутила она.
Известно, что стоимость Mercedes-Maybach варьируется в зависимости от комплектации. Его первоначальная стоимость составляет 25 миллионов рублей.
Кока также сообщила, что, помимо автомобиля, приобрела квартиру в Москве. При этом она не уточнила ее цену и местоположение. «Ура! Принимаю поздравления», — написала в заключение звезда.
В августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.