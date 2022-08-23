Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Клава Кока похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей

Певица Клава Кока приобрела автомобиль Mercedes-Maybach за 25 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Telegram-канал «Звездач»

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Она похвасталась им на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Поп-исполнительница показала новый Mercedes-Maybach небесного цвета, который она купила себе самостоятельно в качестве подарка. На размещенном кадре знаменитость позировала напротив машины в белых босоножках на каблуках, а также костюме с принтом в технике тай-дай, который состоял из топа и джинсов. «Невеста с приданым, получается», — пошутила она.

Известно, что стоимость Mercedes-Maybach варьируется в зависимости от комплектации. Его первоначальная стоимость составляет 25 миллионов рублей.

Кока также сообщила, что, помимо автомобиля, приобрела квартиру в Москве. При этом она не уточнила ее цену и местоположение. «Ура! Принимаю поздравления», — написала в заключение звезда.

В августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге
Генсек НАТО рассказал о координации военной помощи Украине
Дворник помог москвичке найти потерянный телефон и изнасиловал ее
Безруков высказался о влиянии западной культуры на россиян
Ведущая Первого канала высказалась о сложности материнства
Ozon предупредил о дефолте по облигациям
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Apple разрешила ремонтировать свои компьютеры дома
Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем
Бывший футболист сборной России оценил переход Дзюбы в турецкий клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.