Клава Кока похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей

Певица Клава Кока приобрела автомобиль Mercedes-Maybach за 25 миллионов рублей

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Она похвасталась им на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Поп-исполнительница показала новый Mercedes-Maybach небесного цвета, который она купила себе самостоятельно в качестве подарка. На размещенном кадре знаменитость позировала напротив машины в белых босоножках на каблуках, а также костюме с принтом в технике тай-дай, который состоял из топа и джинсов. «Невеста с приданым, получается», — пошутила она.

Известно, что стоимость Mercedes-Maybach варьируется в зависимости от комплектации. Его первоначальная стоимость составляет 25 миллионов рублей.

Кока также сообщила, что, помимо автомобиля, приобрела квартиру в Москве. При этом она не уточнила ее цену и местоположение. «Ура! Принимаю поздравления», — написала в заключение звезда.

В августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.