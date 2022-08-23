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В Совфеде отреагировали на призыв Макрона отказаться от компромиссов с Россией

Сенатор Карасин заявил о двуличии Макрона после его слов о России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона говорят о двуличии его политики. Так на призыв к Западу отказаться от компромиссов с Россией отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

По словам сенатора, никто из политической элиты Франции не ловит Макрона на этих противоречиях. «Нам это очевидно, но хорошо, чтобы журналисты и политики Франции были более требовательны к своему президенту», — подчеркнул Карасин.

Ранее французский президент заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. По его утверждению, Россия сделала свой выбор, когда начала специальную военную операцию на Украине.

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — подчеркнул президент Франции.

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Сергей Истомин
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