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В Германии возобновят работу угольной ТЭС из-за проблем с газом

Концерн Uniper возобновит работу угольной ТЭС в Германии из-за проблем с газом

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Немецкий энергетический концерн Uniper объявил о возобновлении в конце августа работы резервной угольной электростанции Heyden 4, которую год назад прекратили использовать в коммерческих целях в рамках плана по декарбонизации. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Reuters.

Причиной для такого решения стали ожидаемые проблемы с газом из-за трехдневного прекращения поставок по газопроводу «Северный поток». В компании не исключили, что ситуация может привести к перебоям в энергоснабжении.

Предполагается, что Heyden 4 проработает как минимум до 30 апреля 2023 года. Ее эксплуатация будет пока ограничена из-за сложностей с железнодорожными перевозками. Как только их удастся разрешить, мощность можно будет нарастить.

С середины прошлого Heyden 4 поддерживали в качестве резервной электростанции, но она не производила энергию для рынка.

Ранее сообщалось, что уровень заполненности газовых хранилищ в Европе достиг 77,5 процента, что превышает максимальный показатель прошлого года, достигнутый в октябре. При этом в августе заполнение только ускорилось — газ поступает быстрее, чем в последние пять лет в этот период.

В Европе собираются радикально снизить энергетическую зависимость от России. Возобновление работы ТЭС является частью немецкого плана по обеспечению энергией на предстоящий зимний период. В дальнейшем страна намеревается закупать больше топлива у других поставщиков, а также развивать альтернативные источники энергии.

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Платон Щукин
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