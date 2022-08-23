Европа запаслась газом до рекордного уровня

Европа запаслась газом до рекордного за последний год уровня в 77,5 процента

Уровень запасов газа в европейских хранилищах достиг рекордного за последний год значения в 77,5 процента, причем на два месяца раньше. Осенью 2021 года с такого объема уже начался отбор топлива, сообщает «Интерфакс».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в августе хранилища в среднем заполняются на 0,39 процентных пункта в день, в то время как в среднем за пять лет скорость составляла 0,35 процентных пункта, а в июле этого года — 0,36 процентных пункта.

Если скорость закачки сохранится, то Евросоюз сможет достичь целевого уровня заполненности в 80 процентов к концу августа и 90 процентов — в 20-х числах сентября. Как правило, отопительный сезон в Европе начинается в середине октября.

Такие показатели достигнуты несмотря на резкое ограничение поставок российского газа по большинству маршрутов. Газопровод «Ямал — Европа» больше не служит для этих целей, украинское направление существенно ограничено (40-42 миллиона кубометров в сутки с конца мая, в три раза меньше контракта), а поставки по «Северному потоку» упали в пять раз.

На фоне ожидающейся полной остановки «Северного потока» для ремонта цены на газ в регионе достигли исторического максимума, достигнув 2860,6 доллара за тысячу кубометров. В России не исключают, что цены вырастут и до 4 тысяч долларов.

В Европе не намерены отказываться от идеи радикально снизить энергетическую зависимость от России. Руководство ЕС уверено в возможности пройти предстоящий зимний период, после чего ситуацию удастся исправить за счет других поставщиков и альтернативных источников энергии. При реализации такого сценария «Газпром» столкнется с резким падением доходов, так как перенаправить объемы газа, шедшие в Европу, на другие рынки невозможно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.