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Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

ICE: расчетная цена за газ составила рекордные 2860,6 доллара за тысячу кубометров

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Цены на газ в Европе достигли исторического максимума. Стоимость топлива рекордно повысилась с 1996 года — за все время функционирования газовых хабов в Европе. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, расчетная цена газа составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

В ходе сессии 22 августа сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF стоил 291,8 евро за киловатт-час, или 3086,62 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 19,3 процента.

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Рекорд может быть обновлен уже в сентябре

Стоимость газа в ЕС может достичь на бирже четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Такое развитие событий предсказал директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, преодоление этой отметки возможно из-за снижения поставок из России и повышенного спроса на топливо на фоне предстоящего отопительного сезона и недостаточной заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ). Он добавил, что такой цены можно ждать уже в первой половине сентября.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев также допустил подорожание голубого топлива до четырех тысяч долларов.

Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?

Дмитрий Медведевзамруководителя Совбеза России

Российский «Газпром» также выступал с прогнозом о подорожании топлива до 4000 долларов. Его добыча, как и экспорт в страны дальнего зарубежья, при этом падает.

Причины подорожания газа

Газ дорожает на фоне решений «Газпрома», сокращающего прокачку по главному маршруту экспорта, газопроводу «Северный поток». Российская компания сначала ссылалась на трудности с получением из ремонта в Канаде нужного оборудования, а потом — на невозможность его принять.

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19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что «Северный поток» может быть полностью остановлен после проведения технического обслуживания, если будут обнаружены критические повреждения.

В свою очередь, заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал еще одну вероятную причину, по которой в Европе продолжают расти цены на газ. «По-видимому, связано с проведением профилактических работ на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также с увеличением конкуренции за спотовые грузы СПГ со стороны крупных азиатских импортеров», — заявил эксперт.

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Марина Совина
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